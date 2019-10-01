Москва, , 11:04 — REGNUM Церемония прощания с народным артистом СССР Марком Захаровым началась 1 октября в 10:00 утра. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».

Как уточняет издание, прощание проходит в Москве в театре «Ленком», где Марк Захаров проработал режиссером более 40 лет. Также сообщается, что гражданская панихида начнется в 11:00 утра, а закончить ее планируется в два часа дня. После панихиды траурный кортеж отвезет тело российского и советского режиссера на Новодевичье кладбище.

Как передавало ИА REGNUM, Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 85 лет. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что причиной смерти стало повторное воспаление легких.

Марк Захаров известен такими постановками в театре «Ленком», как «Юнона и Авось» и «Оптимистическая трагедия». Он также был режиссером многих фильмов, в том числе «Тот самый Мюнхгаузен», «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и «Формула любви».