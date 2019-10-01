Красногорск, , 11:11 — REGNUM В Подмосковье устранили нарушения на детских игровых площадках в девяти муниципалитетах. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

По словам главы ведомства Олега Баженова, с 23 по 27 сентября в регионе устранили 17 недостатков в содержании детской инфраструктуры. Исправлены нарушения в Истре, Коломенском, Озерах, Павловском Посаде, Егорьевском, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Зарайске и Королеве.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, хозяйку батута из Рыбинска подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Аттракцион оторвало от земли порывом ветра, из-за чего серьезно пострадал двухлетний ребенок. По версии следствия, батут был плохо закреплен.

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