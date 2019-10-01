Кампала, , 10:47 — REGNUM Репортер и ведущий новостей Соломон Серванджа получил награду BBC World News Komla Dumor Award 2019. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, Серванджа — ведущий на угандийском телеканале NBS TV, где он ведет одну из передач в прайм-тайм канала. Серванджа также является известным сотрудником СМИ, и его страсть к журналистским расследованиям подчеркивает его желание внести позитивные изменения в Уганду, отмечают журналисты. Он также является автором отмеченных наградами докладов, в том числе одного для программы BBC Africa Eye о незаконной продаже рецептурных лекарств.

Награда BBC World News Komla Dumor Award была учреждена в честь Комлы Дюмор, ведущего BBC World News, который внезапно скончался в возрасте 41 года в 2014 году. Лауреат премии проведет три месяца в офисе BBC в Лондоне и отправится обратно на континент, чтобы рассказать о своем опыте.

Серванджа стал пятым лауреатом премии, перед ним награду получили Вайхига Мваура, Амина Югуда, Диди Акиниелуре и Нэнси Какунгира.

«Комла многое привнес в африканскую журналистику — его взгляд был глотком свежего воздуха, поскольку он полагал, что Африка развивается и что миру необходимо увидеть континент под другим углом», — сказал Серванджа.

«Его доклады всегда находили отклик во мне, и я чувствую ту же страсть к нашему континенту, которую демонстрировал он. Я хочу продолжить его наследие, освещая не только критические проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Африке, но и прогресс и успехи, которые были достигнуты», — добавил он.

Серванджа поразил судей не только своим красноречием и страстью рассказывать об Африке, но также своим стремлением и храбростью раскрыть то, что отвечает общественным интересам.

Джейми Ангус, директор BBC World Service Group, сказал: «Признать и расширить возможности некоторых из ведущих африканских талантов в области журналистики в честь Комлы очень важно для нас».