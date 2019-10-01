Москва, , 10:24 — REGNUM Большинство жителей России (77%) чаще всего оплачивают такси наличными деньгами. 25% оплачивают картой или через мобильное приложение Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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При этом больше половины граждан (54%) не знают о своем праве получить чек за поездку на такси. 30% знают об этом, но никогда не берут. Чек за услуги берут у водителя такси только 2% пассажиров.

Такси входит в тройку лидеров по популярности среди видов транспорта. На первом месте — общественный транспорт (метро, автобус, троллейбус, трамвай), им пользуются 70% опрошенных, на втором — личный автомобиль (34%), на третьем — такси (27%).

Опрос поведен в сентябре 2019 года. В опросе приняли участие 1729 граждан РФ старше 18 лет в городах РФ от 10 тыс. жителей и выше.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года около трети жителей России (33% стали чаще пользоваться услугами такси.

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