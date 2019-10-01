Москва, , 10:23 — REGNUM В Москве атмосферное давление упало до рекордно низких значений. Согласно данным центра «Фобос», сегодня, 1 октября, в столице барометры покажут 730 мм ртутного столба, достигнув «барического дна».

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«Это не только на 18 мм ниже нормы, но и на три мм ниже предыдущего экстремального значения, установленного в середине прошлого века», — говорится в сообщении центра.

Напомним, в 1954 году давление опускалось до 733 мм ртутного столба. Уже к вечеру первого дня октября атмосферное давление повысится и составит 738 мм ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, потепление в столице будет недолгим. Его пик придётся на четверг, 3 октября. Дневная температура повысится до +18°. 4 и 5 октября в мегаполис станет поступать более прохладный воздух, и в разгар дня уже не выше +8…+11°.

Как сообщало ИА REGNUM, на «барическом дне» атмосферное давление в Москве находилось 18 сентября. В этот день оно составила 733 мм ртутного столба.

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