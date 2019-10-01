Мурманск, , 10:22 — REGNUM Научное исследовательское судно «Профессор Леванидов» возвращается в Мурманск из трансарктической экспедиции, в ходе которой учёные исследовали запасы биоресурсов в Арктике. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Экспедиция в арктические моря началась 7 июля во Владивостоке. За это время экипаж судна повторил первое в истории сквозное плавание Севморпутём, совершенное 85 лет назад ледоколом «Фёдор Литке».

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«Профессор Леванидов» выполнил донную траловую съемку в Беринговом море в рамках программы госмониторинга водных биоресурсов, исследования в Чукотском, Восточно-Сибирском морях и море Лаптевых, затем — в Карском и Баренцево морях.

Встреча участников экспедиции состоится 3 октября в здании Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО, Мурманск).

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