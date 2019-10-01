Москва, , 10:19 — REGNUM Здания Бадаевского завода в Москве можно защитить от угрожающего им строительного проекта, считают жители Москвы и градозащитники из «Архнадзора», пишет «Коммерсантъ FM».

СМИ рассказало о письме, составленном горожанами и общественностью на имя мэра столицы Сергея Собянина. В тексте выражены опасения из-за строительства «дома на ножках», перед которым ожидается снос части бывшего пивзавода. Авторы считают, что экспертизы, допускающие строительные работы, были проведены с нарушениями.

Исследования повлияли на статус корпусов. Согласно документам, некоторые части архитектурного ансамбля, сформировавшегося в 1912 году, это «поздние советские пристройки».

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В «Архнадзоре» считают, что легализация строительных работ приведёт к тому, что памятник будут «резать по «живому», а неценными признаны постройки, которые появились в один исторический период с основными корпусами и вышли из рук тех же архитекторов.

«Называть неценными и обрекать их на снос — это недопустимая манипуляция», — отметил координатор «Архнадзора» Константин Михайлов.

На территории Бадаевского завода планируется реализовать проект «парящих домов», разработанный швейцарскими архитекторами. Новые здания возведут на 35-метровых сваях, над крышами оставшихся под охраной промышленных корпусов. Ценность части построек на территории завода проведённая экспертиза не подтвердила, их планируется снести.