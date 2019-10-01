Москва, , 10:11 — REGNUM За последние два года около трети жителей России (33% стали чаще пользоваться услугами такси. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Такси Дарья Антонова© ИА REGNUM

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Более половины граждан (51%) пересаживаются на такси с общественного транспорта, 11% — из личных автомобилей. 33% смешивают поездки на такси с другим видам общественного транспорта.

Пользуются услугами такси примерно две трети граждан РФ. 48% ездят на такси один или несколько раз в месяц, раз в неделю и чаще ездят 25%опрошенных.

Опрос поведен в сентябре 2019 года. В опросе приняли участие 1729 граждан РФ старше 18 лет в городах РФ от 10 тыс. жителей и выше.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования, жителям России дешевле ездить на такси, чем использовать личный автомобиль.

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