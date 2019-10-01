Черкесск, , 10:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии полным ходом идет прививочная кампания. Первыми в ней приняли участие министр здравоохранения республики Казим Шаманов и глава Росздравнадзора Башир Хапаев, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

До 15 ноября в республике планируется сделать прививки от гриппа более 140 тысячам человек, из них взрослых — 90 тысяч и детей — 54 тысячи. Для вакцинации в Карачаево-Черкесию поступило 28 716 доз антигриппозной вакцины для взрослых и 24 317 доз — для детей. Это соответствует 32,3% и 45% соответственно от заявленной потребности.

В настоящее время привито уже почти 45% детей и 30% взрослых.

Отметим, вакцинация в Карачаево-Черкессии проводится за счёт средств федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок.