Киев, , 10:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским актёром Томом Крузом, посетившим Украину, сообщили 1 октября в пресс-службе офиса президента Украины.

Актёр приехал в Киев по приглашению Зеленского. Круз сообщил, что заинтересовался украинскими локациями, и может использовать их в съёмках своего нового фильма.

Зеленский поделился своим опытом работы в киноиндустрии, а также рассказал, что на Украине недавно был принят закон о компенсациях расходов иностранных киноделов, которые снимают фильмы в стране.

Напомним, Зеленский снялся во множестве комедий, в частности в телесериале «Слуга народа», в котором сыграл президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тома Круза заметили на перроне станции метро «Золотые ворота» в Киеве.

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