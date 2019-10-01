Тобольск, Тюменская область, , 10:03 — REGNUM Тюменские чиновники продолжают делать заявления по ситуации, сложившейся с проживанием юных легкоатлетов из Тобольска на всероссийских соревнованиях в Адлере. Напомним, дети и их тренер оказались в Краснодарском крае без денег и почему-то вынуждены были жить в сарае, а не в гостинице. На сегодня существует несколько версий причин инцидента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Некоторые заявления ранее были приведены в ИА REGNUM. А теперь директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин сообщил изданию Накануне.RU, что о финансировании команды из Тобольска областной Центр спортивной подготовки узнал лишь за день до поездки.

«Естественно, за день было невозможно деньги им поставить, о чём была уведомлена муниципальная спортивная школа. С ней заключили договор с оплатой по факту. С тренерами разговаривали, они сообщили, что проблем нет, поскольку родители деньги сдали», — сообщил изданию Дмитрий Грамотин.

О проблеме безденежья и бездомности юных легкоатлетов из Тобольска стало известно тюменским чиновникам от спорта, когда тренер команды опубликовал в социальных сетях пост о вынужденном проживании детей 10−11 лет в вопиющих условиях, и пожаловался, что обещанные на поездку деньги не перечисляются.

«Позвонили, связались с тренерами, чтобы уточнить, есть ли проблема. Те уже по-другому начали информацию преподносить. В тот же день руководитель спортшколы деньги перечислила лично тренеру, чтобы он детей переселил. И он их переселил», — пояснил Дмитрий Грамотин.

Что касается питания детей с костра, то, по словам главы тюменского спортивного департамента, участники всероссийских соревнований «Шиповка юных» питаются в Адлере централизовано — организаторы предоставляют такую возможность в столовой, где средняя стоимость обеда составляет 100 рублей.

«Руководитель спортшколы связывается постоянно с тренером, чтобы он кормил детей в столовой. Он категорически отказывается, ссылаясь на то, что с родителями проговаривал предварительно, что будет сам готовить», — сообщил изданию Дмитрий Грамотин.

Отметим, что данная очередная версия причин возникновения скандальной ситуации не является окончательной. Дмитрий Грамотин заявил прессе, что началось служебное разбирательство инцидента, которое продолжится и после возвращения тобольских спортсменов из Адлера.