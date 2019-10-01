Тобольск, Тюменская область, 1 октября 2019, 10:03 — REGNUM Тюменские чиновники продолжают делать заявления по ситуации, сложившейся с проживанием юных легкоатлетов из Тобольска на всероссийских соревнованиях в Адлере. Напомним, дети и их тренер оказались в Краснодарском крае без денег и почему-то вынуждены были жить в сарае, а не в гостинице. На сегодня существует несколько версий причин инцидента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Некоторые заявления ранее были приведены в ИА REGNUM. А теперь директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин сообщил изданию Накануне.RU, что о финансировании команды из Тобольска областной Центр спортивной подготовки узнал лишь за день до поездки.
О проблеме безденежья и бездомности юных легкоатлетов из Тобольска стало известно тюменским чиновникам от спорта, когда тренер команды опубликовал в социальных сетях пост о вынужденном проживании детей 10−11 лет в вопиющих условиях, и пожаловался, что обещанные на поездку деньги не перечисляются.
Что касается питания детей с костра, то, по словам главы тюменского спортивного департамента, участники всероссийских соревнований «Шиповка юных» питаются в Адлере централизовано — организаторы предоставляют такую возможность в столовой, где средняя стоимость обеда составляет 100 рублей.
Отметим, что данная очередная версия причин возникновения скандальной ситуации не является окончательной. Дмитрий Грамотин заявил прессе, что началось служебное разбирательство инцидента, которое продолжится и после возвращения тобольских спортсменов из Адлера.