Уфа, , 10:03 — REGNUM Аллея имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева появилась в Нагаево Уфы. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского лесного хозяйства.

Посадка деревьев в Нагаево на пересечении улиц Бархатная, Южноуральская и пер. Арский, посвященная памяти дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, прошла в рамках акции «Посади дерево — подари жизнь».

Участники акции, в том числе и дети, подготовили площадку под аллею и посадили молодые хвойные деревья и спирею серую.

По словам чиновников, всего в рамках акции было высажено порядка 100 деревьев и кустарников.

Каждый участник акции смог оставить именную табличку о посадке дерева, а также угоститься вкусными яблоками и сладостями.