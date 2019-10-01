Махачкала, , 09:48 — REGNUM Восемь образовательных площадок «Яндекс.Лицей» планируется открыть в Дагестане к 2020 году. Центры появятся в городах Махачкала, Дербент, Каспийск, Хасавюрт и Буйнакск, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Накануне, 30 сентября, состоялось открытие площадки на базе Дагестанского Государственного университета в Махачкале. В церемонии, в частности, принял участие прибывший в республику с рабочим визитом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. В ближайшее время в Махачкале образовательный проект откроется еще на трех площадках.

Руководитель проекта Марина Суслова в ходе церемонии рассказала, что «Яндекс.Лицей» позволяет школьникам фактически получить профессию. По итогам двухлетнего обучения успешно завершившие его ребята, по её словам, смогут работать младшими разработчиками.

«Изначально нам казалось, что мы открываем много площадок в Махачкале — ребят не наберется. Но были приятно удивлены: в этом году был большой конкурс — восемь человек на место. Это хороший показатель, который дает нам уверенность, что умных, способных и заинтересованных школьников в Дагестане много. Это значит, что на следующий год мы будем расширять программу», — заявила Мария Суслова.

Обучение для школьников бесплатное. Отбор проводится по двум критериям, позволяющим оценить аналитические возможности и алгоритмическое мышление, а также мотивацию школьника. Предполагается к 2021 году выпустить в Дагестане 60 специалистов уровня программистов «junior».

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс.Лицей» — это сеть центров дополнительного образования, которая обучает школьников старших классов основам программирования и информационных технологий. Проект стартовал в 2016 году, и на сегодняшний день он охватывает 131 город в России и Казахстане.

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