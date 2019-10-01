Аккра, , 09:52 — REGNUM Родители и Христианские группы Ганы выступили против запланированного введения Комплексного сексуального образования (CSE) для детей младшего школьного возраста, начиная с четырех лет. Об этом сообщает ВВС Africa.

Официальные представители сферы образования в Гане заявляют, что программа CES, внедряемая при содействии ЮНЕСКО, предоставит детям необходимую информацию об их сексуальности и проблемах репродуктивного здоровья.

Глава министерства образования Ганы говорит, что CSE поможет «воспитывать позитивное отношение, непредубежденность, уважение к себе и другим, неосуждающее отношение и чувство ответственности по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья».

Однако активисты из Ганы уверены, что эта программа — способ познакомить детей с активностью геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. Родители и христианские группы задаются вопросом, почему маленькие дети должны быть ознакомлены с половым воспитанием, прежде чем они станут сексуально активными, описывая планы проекта как «демонические».

"Это стратегия: у них есть план. Он не всегда понятен для вас», — говорит Моисей Фо Амуанинг, лидер Национальной коалиции за традиционные сексуальные права человека и семейные ценности.

Лидеры ассоциации учителей Ганы сообщили, что с ними не консультировались о необходимости введения программы, добавив, что они против нововведения.

Программа CSE вступит в силу в стране после консультаций с заинтересованными сторонами в сфере образования, сообщают журналисты.