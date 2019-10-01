Москва, , 09:37 — REGNUM Много фейков появилось с якобы законом «о курении на балконах». Но на самом деле это борьба не с курением, а с захламлением балконов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя ограничения по разведению огня на балконах.

«Во-первых, это не закон, а постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России. И изменения описаны так: «запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц».

Во-вторых, никакого ограничения курения на балконах нет. Сигареты, вейпы или сигары не имеют открытого огня, а только тление.

Необходимость принятия изменение вызвана тем, что в 2019 году уже, по данным МЧС, в России на балконах произошло 1 тыс. 823 пожара, в которых погибли 12 человек.

И бороться с захламлением балконов невозможно — они являются собственностью жильцов, а вот с откровенными глупостями в виде жарки шашлыков в мангалах — надо», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, запрещающий разводить открытый огонь на балконах начал действовать в России с 1 октября 2019 года.

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