Воронеж, , 09:37 — REGNUM Воронежцы, спешащие на работу, встретили утро 1 октября в пробках — уровень заторов, согласно данным Яндекс. пробки, на дорогах Воронежа на 08:45 достигал девяти баллов, по данным на 09:30 составляет шесть баллов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плотное движение — на Московском проспекте и улице Плехановской, на пересечении с Кольцовской, на проспекте Революции и Средне-Московской. Осложняют ситуацию множественные аварии и погодные условия — с вечера 30 сентября и почти до 09:00 1 октября в городе шёл сильный дождь.

В социальных сетях воронежцы делятся фотографиями затопленных дорог — во многих районах ликнёвки не смогли справиться с огромными потоками воды.