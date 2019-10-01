Владивосток, , 09:31 — REGNUM Во Владивостоке 1 октября начал свою работу Девятый кассационный суд общей юрисдикции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в России создано девять подобных судов и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Считается, что это позволит снизить коррупционный фактор, так как кассационный суд будет рассматривать вступившие в законную силу дела, решение по которым принимались в других регионах. Девятый кассационный суд будет принимать к рассмотрению дела из субъектов ДФО, исключая Забайкалье и Бурятию.

Председателем Девятого кассационного суда назначен Александр Хижинский, в период с 2005 по 2017 годы возглавлявший Приморский краевой суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в России создана новая судебная система, которая будет контролировать работу региональных судов.