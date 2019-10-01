Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве 3 октября открывается выставка «Город: детали». На выставке представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса, сообщается на портале мэра столицы.

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В 75-м павильоне ВДНХ для гостей подготовили насыщенную программу. В рамках выставки покажут фильмы о Москве, пригласят на мастер-классы по паркуру и воркауту, расскажут, как делать качественные фотографии и др.

Также участники выставки «Город: детали» с 3 по 5 октября смогут посетить концерты и спортивные мероприятия. Для детей 6−10 лет будут работать школа вождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на конкурс выставки дизайн-решений «Город: детали» поступило 135 интересных проектов по улучшению современной городской среды.

Подробнее: На конкурс выставки «Город: детали» поступило более 130 проектов