Ставрополь, , 09:35 — REGNUM Отчетно-выборный круг городского казачьего общества прошел 30 сентября в Ставрополе. Новым атаманом общества стал Валерий Надеин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

Возглавлявший общество с 2016 года Сергей Савченко отчитался о своей работе и сложил полномочия в связи с истечением срока.

Казаки выдвинули трех кандидатов на должность атамана: руководителя окружной казачьей дружины Ставропольского окружного казачьего общества Валерия Надеина, товарища (заместителя) атамана Ставропольского городского казачьего общества (СГКО) Сергея Мохова и руководителя детского городского объединения «Казачата» Илью Качанова.

По результатам открытого голосования казаков победил Валерий Надеин. Товарищем атамана СГКО остался Сергей Мохов.

По традиции к присяге перед кругом Надеина привели старики, которые проверили наличие православного креста на его груди. Они также сделали несколько ударов нагайкой «в науку», чтобы «новый избранный атаман не забывал, что он не главный, но первый среди равных», добавили в комитете.