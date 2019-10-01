Кувандык, Оренбургская область, , 09:19 — REGNUM В городе Кувандыке Оренбургской области под арест попал бензин местной автозаправочной станции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Причиной ареста стал долг, который не был вовремя возращен юридическому лицу. По решению суда должника обязали выплатить неустойку в размере 300 тыс. рублей. Срок истек, а решение суда не исполнено.

Для взыскания задолженности судебный пристав наложил арест на 9 тысяч литров бензина, что оценивается в 350 тыс. рублей. Арестованный бензин отправят на реализацию.