Магадан, Магаданская область, , 09:26 — REGNUM Через 4 месяца после трудоустройства в Магаданскую областную больницу молодой главный врач покинул свой пост. О причинах увольнения коллегам не известно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Александр Муклецов был назначен на должность главного врача Магаданской областной больницы в мае 2019 года. Он имел опыт работы в области хирургии в НИИ им. Склифосовского, в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко и в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Министерства обороны Российской Федерации.

В конце сентября Муклецов уволился и причины неизвестны. По словам коллег, его хорошо в коллективе приняли, и никаких видимых конфликтов не случалось.

О том, какое медицинское «наследство» досталось молодому врачу, ИА REGNUM сообщало неоднократно. Буквально с первых дней работы, Александр Муклецов пытался достучатся до чиновников разных уровней, обращался к депутатам. Суть вопроса одна — областная больница нуждается в капитальных вложениях: ремонте, оборудовании и кадрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле главный врач областной больницы Колымы говорил о необходимости капитального ремонта в учреждении:

«Здание было построено ещё в 1940-х годах. В корпусе расположены ординаторские отделения урологии, оториноларингологии и смотровая. Почти восемь лет назад на фасаде появилась серьёзная трещина, её заделали, позже укрепили фундамент, который разрушался из-за прорыва теплотрассы. На этом и всё. Чтобы ситуация не ухудшилась надо принять срочные меры по капитальному ремонту корпуса».