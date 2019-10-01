Урус-Мартановский район, Чечня, , 08:56 — REGNUM В Чечне предприняты меры для предотвращения ДТП на автомобильной дороге, ведущей от автомагистрали Р-217 «Кавказ» к городу Урус-Мартану. В обоих направлениях вдоль дороги установлены камеры фотовидеофиксации, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Камеры предназначены для сбора данных о транспортных средствах, нарушающих правила дорожного движения. Информации, которую они собирают, будет достаточно для формирования постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, отметили в республиканском министерстве автомобильных дорог.

По данным ведомства, работы по установке фотовидеокамер проведены в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

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Напомним, в Чечне за восемь месяцев 2019 года на дорогах республики погибли 74 человека. Всего произошло 138 ДТП, в которых пострадали 189 человек. Глава парламента республики Магомед Даудов на совещании по этому поводу призвал принять срочные меры для обеспечения безопасности на дорогах.