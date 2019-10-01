Москва, , 08:55 — REGNUM В Москве пройдет Всемирная неделя космоса. С 4 по 10 октября состоятся экскурсии, показы фильмов и лекции о небесных телах и освоении космоса, сообщается на портале мэра столицы.

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Основными площадками празднования Всемирной недели космоса станут московский Музей космонавтики и Дом-музей академика С.П. Королева.

Для желающих почувствовать себя настоящим космонавтом в Музей космонавтики проведут экскурсионную программу «Союз-ТМА». Завершится Всемирная неделя космоса интеллектуальной битвой учёных.

Как сообщало ИА REGNUM, «Роскосмос» планирует отправить на Международную космическую станцию в 2020 году два пилотируемых корабля «Союз» вместо обычных четырех.

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