Железногорск, Красноярский край, , 08:54 — REGNUM Ежегодные соревнования добровольных пожарных дружин Горно-химического комбината (ГХК) в этом году прошли в новом формате, сообщила пресс-служба предприятия.

Всего на комбинате порядка 500 добровольных пожарных дружинников. Это инженеры и рабочие, которые успешно совмещают свои должностные обязанности с занятиями по противопожарной профилактике

В 2019 году в соревнованиях участвовало, как обычно, шесть команд, представлявших крупные производственные подразделения предприятия. Этапов по-прежнему было четыре, но вместо эстафеты по преодолению «домика», «забора» и бревна участники на скорость надевали боевую одежду, переносили «пострадавшего», и, соединив рукавную линию от автомобиля, подавали воду на мишень.

«Добровольные пожарные дружины предназначены для помощи в локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций при пожарах, это не профессионалы, которые могут тушить пожары», — объяснил начальник отдела ГО ЧСиМП ГХК Андрей Черепанов.

Горно-химический комбинат — федеральная ядерная организация, федеральное государственное унитарное предприятие, (ФЯО ФГУП «ГХК»), предприятие госкорпорации «Росатом». Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. ФЯО ФГУП «ГХК» является ключевым предприятием Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения.

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