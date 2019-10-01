1 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Антон Исаков, , 11:41 — REGNUM На прошлой неделе в одной из пермских групп в социальной сети «ВКонтакте» под громким названием «Гомофобия» появился клип «Гражданский контроль», в котором четверо странноватых персонажей принимают активное участие в борьбе с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Роман Юшков Скриншот станицы properm.ru

Они выискивают «адреса случных мест», обещают метить подъезды, нападают на людей в парках, на ночных улицах, а помогают им в этом благородном деле шпана и сознательные представители правоохранительных органов вместе со взводом кинологов. Целью всего вышеназванного действа является желание «вычистить враз из родных городов содомитскую м… ь всех мастей и родов».

Волк в овечьей шкуре

Весь этот шабаш выглядит крайне дико, маргинально и абсолютно провокационно. Не понимать, не видеть это просто невозможно.

Какую цель преследовали авторы сего кошмара? Сплотить всех неравнодушных в борьбе за нравственность и традиционную любовь? Сомнительно, ведь у любого нормального человека подобный продукт не может вызвать ничего, кроме рвотного рефлекса, — так он вульгарно состряпан.

Зато историю о похождениях бравой четверки посмотрели уже десятки тысяч человек, реакция на нее была вполне предсказуемой. «Содомиты всех мастей и родов», разумеется, возмутились и собрались жаловаться в полицию на предмет чего-нибудь экстремистского.

ЛГБТ. Парад fsHH

Для представителей гомосексуальных субкультур такой ролик просто подарок, это удачная возможность в очередной раз устроить истерику, покричать о нарушении прав меньшинств, ну и продемонстрировать всем лицо российского консерватора, патриота и сторонника традиционных ценностей, дискредитировав, таким образом, взгляды всех нормальных людей.

Этим консервативным лицом оказывается известный националист Роман Юшков, который в созданном им ролике бегает по парку, нарядившись в плащ и шляпу, и пристает к прохожим.

Эксгибиционист Скриншот страницы VK.com

Данный субъект давно прославился в Перми своими выходками: то он борется с евреями, мечтающими о своей синагоге, то с понаехавшими гастарбайтерами, теперь вот с гомосексуалистами. Юшкова не раз привлекали к ответственности за его действия, но с него — как с гуся вода. Он чувствует себя достаточно комфортно в своем амплуа, но вот людей, участвующих по неведению в его провокациях, подставляет очень здорово.

В описании к обсуждаемому шедевру уточняется, что он снимался на протяжении целого года (это ролик объемом три минуты), а все потому, как жалуется Юшков, что денег у него очень и очень мало. Всем неравнодушным предлагается скинуться на новую продукцию.

«У «Гомофобии» много новых ярких планов, которые яростно просятся в жизнь. Но мы больше не в состоянии работать с нулевыми бюджетами. Мы не рассчитываем на бюджеты шоу-бизнеса, но без двух-трёх сотен тысяч рублей сделать наш следующий продукт просто не получится» , — умоляют борцы с перверсиями.

Роман Юшков Скриншот станицы properm.ru

Боюсь представить, что еще просится в жизнь у авторов «Гражданского контроля», да еще и яростно, но уверен, что это будет очередным ярким событием, от которого будут визжать представители каких-нибудь других сообществ, если, конечно, на проект удастся собрать денег, а не удастся, так «Русь затопчут сапогами», как то предрекает Юшков.

Резюмирую. Вышеуказанный продукт является низкопробной провокацией, отвратительной как по форме, так и по содержанию. Он выставляет всех тех, кто со скептицизмом относится к так называемым либеральным ценностям, полными недоумками, маргиналами и мракобесами. Дает повод представителям гомосексуальных сообществ начать очередной вой о том, как их обижают и унижают. Кто после этого автор сего искусства Роман Юшков? Он обычный, не очень искусный провокатор, льющий воду на мельницу тех, с кем якобы сражается. Понимает он это или поступает в силу своей недалекости? Вопрос открытый.

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