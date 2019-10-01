Екатеринбург, , 08:44 — REGNUM Стартовал конкурс «Народный участковый Екатеринбурга», который пройдёт в течение месяца, а его итоги будут подведены 1 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям со СМИ городского УМВД.

Голосование проходит на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области. Сначала будут выбраны лучшие участковые в районах Екатеринбурга, а потом из числа победителей будет определён лучший участковый уполномоченный полиции города. Награждение лауреатов конкурса состоится 17 ноября.

Отметим, что в полиции Екатеринбурга несут службу порядка 300 участковых.

Напомним, что ранее в Свердловской области завершился первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Он проходил с 1 по 20 сентября в форме электронного голосования и по его итогам были выбраны 12 лучших участковых уполномоченных полиции. Второй этап пройдёт с 7 по 16 октября, по итогам которого будет выбран победитель. Он и представит Свердловскую область на завершающем этапе голосования конкурса «Народный участковый» на официальном сайте МВД РФ.