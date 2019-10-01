Новосибирск, , 08:34 — REGNUM Жительница Новосибирской области рассказала в социальной сети «ВКонтакте» об условиях в комплексном центре социальной реабилитации «Надежда», куда приезжают на лечение инвалиды-колясочники.

«Самое страшное то, что ни ванна, ни туалет не приспособлены для колясочников. Точнее, можно воспользоваться этими местами, но только с чьей-то помощью. Человека на руках затаскивают и вытаскивают с ванны. На унитаз тоже не сесть, подъехать под нужным углом очень проблематично. В комнате теснота, одна кровать стоит на березовых чурках вместо ножек, на коляске к кровати только боком подъехать можно, но это ладно. Вокруг нет ни одного доступного колясочнику магазина», — рассказала она.

Для примера женщина привела условия, созданные в гостинице «Северная» в Новосибирске.

«Душевая оснащена покатым полом с отверстиями для слива воды, если не хочешь или не можешь мыться в ванне, то пожалуйста, принимай душ коляске. Удобно и хорошо! К унитазу комфортно подъезжать. Причем это гостиница, а не реабилитационный центр даже», — отметила она.

При этом, когда женщина-инвалид собиралась покинуть реабилитационный центр, то, как она рассказала, её «задержали как преступницу».

На её пост уже отреагировали в министерстве труда и социального развития Новосибирской области — комментарием.

«Специалистами министерства труда и социального развития Новосибирской области 30 сентября 2019 года был осуществлен выезд в учреждение. По вопросу, обозначенному Светланой Николаевной по оборудованию учреждения с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп, учреждению указано дооборудовать жилые помещения и места общего пользования для лиц, ограниченных в передвижении, и создать в учреждении необходимые условия для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп при оказании услуг», — говорится в комментарии.