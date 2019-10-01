Омск, , 08:32 — REGNUM Отопление включено во всех детских садах и школах Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в мэрии города.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

А именно, к теплу подключено 172 школы и 182 детсада. Завершается запуск тепла на объектах культуры, спортивные учреждения подключены полностью.

В то же время к теплу подключены не все лечебные учреждения — 358 из 375 на утро 1 октября.

Что касается жилых домов, подключено 5719 из 5907. Уровень подключения жилых домов — более 96%. Без тепла остаются лишь единичные локальные зоны, подчеркнули в мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске отопительный сезон стартовал 25 сентября.

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