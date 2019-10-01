Москва, , 08:32 — REGNUM В России увеличилось количество преступлений, связанных с продажей наркотических веществ. Так. за первое полугодие 2019 года этот показатель вырос на 51,2%%. Такие данные сообщили в пресс-службе МВД РФ.

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При этом, по информации правоохранительного ведомства, за январь — июль текущего года на 1,3% сократилось число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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Как уточнил представитель министерства, слова которого приводит ТАСС, в 2019 году в соответствии со стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года основные усилия органов внутренних дел сконцентрированы на противодействии организованным формам наркобизнеса, раскрытии наиболее опасных видов преступлений, выявлении сбытчиков наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2019 году было ликвидировано порядка сотни подпольных нарколабораторий, основная часть из которых специализировалась на производстве синтетических наркотиков. Как заявили в МВД РФ, в стране в последнее время возросло число лиц с зависимостью от новых видов наркотиков и психостимуляторов.

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