Самара, , 08:39 — REGNUM Прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» начался в России. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, целью конкурса лучших реализованных проектов является сохранение языкового многообразия нашей страны.

«Премия «Ключевое слово» как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России, и, конечно же, русского языка, являющегося инструментом межэтнической консолидации. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким», — сообщил руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Конкурсный отбор будет проходить по 7 номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение малых языков», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 15 октября. Награждение победителей состоится в Москве 25 октября на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».

Напомним, что премия «Ключевое слово» была инициирована в 2017 году Федеральным агентством по делам национальностей.