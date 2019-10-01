Бузулук, Оренбургская область, , 08:28 — REGNUM В городе Бузулуке Оренбургской области директора школы подозревают в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Колючая проволока Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По версии полиции, руководитель общеобразовательного учреждения фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность сторожа школы. Зарплату директор оставляла себе. Мошенническим путём похищено более 66 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкцией предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.