Вологда, , 08:21 — REGNUM Участниками Девятого всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+», организованного Волгоградским государственным университетом (ВолГУ), стали более 3 тысяч жителей Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Фестиваль прошел ярко и познавательно, наши институты продолжают открывать новые форматы представления научных достижений ВолГУ», — отметила директор центра формирования контингента ВолГУ Ирина Карнаух.

Традиционно представители институтов ВолГУ представили свои научные достижения в интерактивной форме: игры, квесты, тестирования и мастер-классы. Также в рамках фестиваля 27 и 28 сентября в школах города прошли лекции ученых ВолГУ на различные темы от инноватики и информационной безопасности до археологии и социального проектирования. Лекции собрали почти 2000 человек.

В этом году фестиваль приурочен к 150-летию открытия Дмитрием Менделеевым Периодической таблицы химических элементов и объявлению ООН 2019 года Международным годом периодической таблицы. Организатором всероссийского фестиваля науки выступают министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук.