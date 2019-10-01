Петропавловск-Камчатский, , 08:20 — REGNUM В Петропавловск-Камчатский пришли новые пограничные патрульные корабли 2 ранга — «Забайкалье» и «Камчатка», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Два сторожевых корабля прибыли из Санкт-Петербурга, пройдя от Кронштадта до Мурманска, а затем по Северному морскому пути до Камчатки по восточному арктическому району.

Экипажи торжественно встречали у причала морского вокзала. Начальник погрануправления Роман Толок вручил награды отличившимся членам команд.

«Забайкалье» и «Камчатка» будут патрулировать ближние и дальние морские зоны, охранять государственную границу, предотвращать террористические акции и незаконную добычу водных биоресурсов. Длина кораблей 70,6 метра, ширина — 10,4 метра. Осадка — 3,37 метра. Экипаж — от 16 до 25 человек», — пояснили в региональной погранслужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября из Владивостока в поход отправился отряд кораблей Тихоокеанского военного флота, он будет длится три месяца.