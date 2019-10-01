Курган, , 08:18 — REGNUM В Курганской сельскохозяйственной академии новый исполняющий обязанности ректора. Им стал доктор технических наук Владимир Чумаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе КГСХА.

Он назначен приказом Министерства сельского хозяйства России от 27 сентября 2019 года. Напомним, после ухода с поста ректора Курганской государственной сельскохозяйственной академии Владимира Левитского вузом руководил первый проректор Роман Скиндереев.

Владимир Чумаков родился 30 января 1962 года в селе Пески Целинного района Курганской области. В 1984 году окончил Курганский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик». Был заведующим кафедры «Сельскохозяйственные машины».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Зауралья взялся за вывод Курганской сельхозакадемии из кризиса