Красноярск, , 08:08 — REGNUM По состоянию на начало 2019 года в Красноярском крае численность населения старше 60 лет составила 560,4 тысячи человек. Как сообщили ИА REGNUM 1 октября в Красноярскстате, это на 2,6% больше, чем на начало 2018 года.

Удельный вес данной группы в общей численности населения края вырос с 19 до 19,5%. Причём доля пожилых людей в сёлах (22,5%) выше, чем в городах (18,6%).

Известно также, что в Красноярском крае на начало года проживали 172 человека старше 100 лет.

В численности населения в возрасте 60 лет и старше в регионе преобладают женщины (1817 женщин на 1000 мужчин).

В 2018 году уровень занятости населения в возрасте 60−69 лет составил 17,4%. Что касается жителей края в возрасте старше 70 лет, из них работали 2,3%.

Напомним, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей.