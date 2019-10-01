Красноярск, , 07:59 — REGNUM Свое дело при финансовой поддержке Центра занятости с начала года в Красноярске открыли 86 граждан предпенсионного возраста. Об этом 1 октября сообщается на официальном портале Красноярского края.

В качестве примера упоминается предпенсионер, который отработал мастером по ремонту и пошиву обуви и изготовлению ключей 35 лет. И теперь, вместо работы по найму, решил открыть свою мастерскую.

«Обратился в Центр занятости. Специалисты проконсультировали меня, помогли составить бизнес-план. Вскоре успешно защитил проект и получил деньги на открытие дела», — приводит портал слова начинающего предпринимателя, потратившего полученные средства на станки для ключей, расходные материалы и оборудование для ремонта и пошива обуви.

Сообщается, что если для обычных граждан размер единовременной финансовой помощи в подобной ситуации составляет 125 тысяч рублей, для граждан предпенсионного возраста он увеличен до 177 тысяч рублей.

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