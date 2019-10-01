Пермь, , 07:51 — REGNUM В Пермском крае бывший глава сельского поселения в Кизеловском районе судом первой инстанции признан виновным в крупном мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным следствия и суда, в 2016—2017 годах экс-чинвоник вместе с соучастником похитили деньги у пермяка, которые полагались по программе для переселения из зоны горных отводов. Ущерб оценивается в 620 тыс. рублей.

Соучастник, обвиняемый в мошенничестве, заключил досудебное соглашение с силовиками, и дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Над экс-главой сельского администрации состоялся суд. Бывшего чиновника приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, наложен штраф в размере 50 тыс. рублей и возложена обязанность по возмещению ущерба. Приговор в законную силу не вступил.