Москва, , 07:48 — REGNUM В Москве ястреб-тетеревятник стал чаще появляться возле жилых домов. Об этом 1 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

С начала осени эту редкую для мегаполиса птицу видели несколько раз в разных частях города. Они появлялись неподалёку от парка «Фили», Измайловского парка, Бирюлевского дендропарка, парка «Покровское-Стрешнево». Последний случай орнитологи-любители зафиксировали 24 сентября на улице Братиславская.

«На территории столицы живут, по примерным оценкам, около 80 таких птиц, ежегодно гнездится 30−40 пар», — говорится в сообщении.

Птица с древних времён использовалась человеком в охоте. Появление птицы, отмечается в информации, свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в округе.