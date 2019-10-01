Владивосток, , 07:51 — REGNUM Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» в составе отряда кораблей вышел из бухты «Золотой Рог», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Минобороны России: по Камчатке нанесён ракетный удар

Как сообщает пресс-служба ТОФ, отряд боевых кораблей, в который также входят большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга», осуществит дальний морской поход по акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. Поход продлится порядка трёх месяцев, в течение этого времени корабли отработают ряд учебно-боевых задач.

Командиром похода назначен капитан 1-го ранга Александр Шварц.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России произвело учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» со стартовой позиции на космодроме Плесецк по мишенному полю полигона Кура на Камчатке.