Москва, , 07:37 — REGNUM В Москве завершают работу мобильные медицинские павильоны, сообщает 1 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Они будут открыты до конца этой недели, а 6 октября, в воскресенье, завершат свою работу», — рассказал руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

Павильоны работаю в столичных парках и зонах отдыха с 8:00 до 22:00. Обследование занимает 40−60 минут.

Хрипун отметил, что горожане активно посещают павильоны, несмотря на дождливую погоду. В мобильных точках можно проверить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ по более чем 20 показателям, определить относительный или абсолютный сердечно-сосудистый риски, сделать ЭКГ. Кроме этого, принимают посетителей передвижные флюорографические комплексы.