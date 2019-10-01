Искитим, Новосибирская область, , 07:20 — REGNUM Новосибирская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об оплате труда после того, как сотрудники жилищно-коммунального хозяйства МУП «ЖЭО» в Линёво Искитимского района заявили, что уже полгода не получают зарплату.

«Нас, работников ЖЭО, — 95 человек. И четыре месяца сидим без денег, то есть — совсем. Нам ни копейки не выплатили. Начали выплачивать неделю назад за май. А дальше — тишина», — рассказывал «Вестям Новосибирска» дежурный электромонтёр Артём Корыткин.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, искитимский прокурор после сообщений СМИ организовал проверку, в ходе которой будет дана «принципиальная оценка действиям руководства и учредителя предприятия по организации выплаты работникам заработной платы». Как утончили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.