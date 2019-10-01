Красноярск, , 07:25 — REGNUM На развитие здравоохранения в Красноярском крае в 2020—2022 годах будет направлено 238 млрд 300 млн рублей. Об этом 1 октября сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В краевой государственной программе «Развитие здравоохранения», утвержденной правительством, заложено строительство за три года шести медицинских учреждений. В их числе — акушерский корпус в Енисейске, родильный дом в Шарыпово, лечебно-диагностический корпус в Ирбейском, новые поликлиники в Красноярске, Минусинске и Идринском.

Также в районах края будет построено 57 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Подчеркивается, что в программе, финансирование которой обеспечивается средствами из федерального и краевого бюджетов, системы ОМС, сохраняются все действующие государственные гарантии по оказанию медицинской помощи и лекарственному обеспечению.

По словам министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика, основной целью национального проекта «Здравоохранение» является достижение продолжительности жизни в 78 лет уже к 2024 году. Обеспечить это должна доступная и качественная медицинская помощь.

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