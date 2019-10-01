Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбурге Дзержинский районный суд вынес приговор руководителю строительной компании. Она признана виновной в крупном мошенничестве при строительстве многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Дзержинского района города.

По данным суда, в 2016 году директор строительной фирмы заключила договоры с мэрией и физлицами на строительство дома по ул. Сумская, 75 в областном центре. Общая сумма контрактов составила более 12 млн рублей. При этом компания не имела достаточно финансовых и административно-хозяйственных ресурсов для исполнения договоров. В результате гендиректор деньги похитила и потратила по своему усмотрению.

Суд первой инстанции приговорил главу компании к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу в 100 тыс. рублей. Директор лишена права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение одного года. Приговор суда в законную силу не вступил.