Москва, , 06:52 — REGNUM В Москве 1 октября ожидается облачная погода с вероятностью выпадения осадков, сообщает Гидрометцентр России.

Ожидается, что температура воздуха в российской столице составит 15−17 градусов тепла. Погода ожидается облачная, местами возможен умеренный и кратковременный дождь. В ночь на 2 октября ожидается похолодание до плюс пяти градусов тепла.

Согласно прогнозам, ветер ожидается южный и юго-западный, 5−10 м/с, с порывами до 12−17 м/с. В связи с этим в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.