Москва, , 06:48 — REGNUM Взятки начальнику отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, находящемуся сейчас под следствием, приносили к зданию, где он работал, пишет газета «Коммерсантъ».

В ходе расследования уголовного дела о взятках выяснилось, что деньги несли Черкалину или ко входу в управление или в расположенное рядом кафе. Взятки приносили из банков.

Издание также назвало имя одного из взяткодателей — Александра Мазанова, бывшего владельца банка «Транспортный». Посредником же были Арно Ходжоян, учредитель ООО «Европейское Подмосковье», и бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Черкалина возбуждено в апреле 2019 г. В мае у него было изъято 12 млрд рублей. Бывший борец с коррупцией находится в СИЗО до 23 октября 2019 г.

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