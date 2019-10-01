Красноярск, , 06:39 — REGNUM Всероссийская тренировка по гражданской обороне стартует сегодня, 1 октября, в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС.

Цель тренировки — проверка готовности всех ответственных органов и лиц к практическим действиям при ликвидации различных ЧС и по выполнению мероприятий при обеспечении ГО.

Отработка практических действий запланирована на второй этап.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тренировки по ГО пройдут и в других регионах России.

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