Москва, , 05:52 — REGNUM Осенний призыв на военную службу начался в России 1 октября.

С этого дня начинается призывная кампания, которая продлится три месяца — до 31 декабря 2019 г. При этом на Крайнем Севере осенний призыв начинается на месяц позже. Педагоги осеннему призыву не подлежат, им могут присылать повестки только весной.

В течение призывной кампании мужчины, достигшие 18 лет, будут получать повестки с вызовом на медосвидетельствование и призывную комиссию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в российском Генштабе заявили, что порядка 132 тысяч призывников на этот раз пополнят ряды российской армии.

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