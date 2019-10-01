Нью-Йорк, США, , 05:27 — REGNUM Американская оперная певица Джесси Норман скончалась в Нью-Йорке в возрасте 74 лет, сообщает журнал Variety со ссылкой на родственников артистки.

Сообщается, что Норман скончалась 30 сентября в результате септического шока и полиорганной недостаточности. Эти осложнения были вызваны травмой спинного мозга, которую артистка получила еще в 2015 году.

Певица Джесси Норман родилась в 1945 году в городе Огаста. Артистка дебютировала в Берлине в 1969 году в роли Елизаветы в постановке оперы «Тангейзер» Рихарда Вагнера. Является обладателем премии Грэмми «за музыкальные достижения всей жизни». Также Норман являлась почетным доктором музыки Оксфордского университета.