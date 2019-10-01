Анадырь, , 04:58 — REGNUM Прививочная кампания от гриппа в Чукотском автономном округе охватила 5 866 человек, что составляет 11,8% от всего населения региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прививка

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«Иммунитет вырабатывается за 8−12 дней, защитный эффект от прививки сохраняется до 12 месяцев. Привитые либо вовсе не болеют гриппом, либо болеют легко, без осложнений», — пояснили в Роспотребнадзоре Чукотки.

В медучреждения округа поступили две партии отечественных вакцин против гриппа для взрослых — Совигрипп (13 тыс. доз), для детей — Совигрипп без консерванта (8 тыс. доз).

Волна эпидподъёма заболеваемости гриппом на Чукотке ожидается в феврале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, прививку от гриппа можно не всем. Есть противопоказания по различным заболеваниям, младенческий возраст.