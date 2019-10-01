Магаданская область, , 04:18 — REGNUM Ведению здорового образа жизни жителям Магаданской области мешает суровый климат, считает министр здравоохранения региона Сергей Чекановак, объясняя провальный рейтинг Колымы по ведению ЗОЖ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновник пояснил, что из-за суровых климатических условий человеку труднее придерживаться здорового образа жизни в отличие от тех, кто живёт в других, более благоприятных климатических условиях.

«На Колыме человеку объективно намного сложнее поддерживать здоровье, чем в центральных широтах и на юге, поскольку организму приходится длительное время противостоять суровым климатическим условиям. Но у нас устойчивая тенденция к снижению заболеваемости хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами. На 19% снижена первичная заболеваемость женщин алкоголизмом», — заверил Сергей Чекановак.

Как сообщало ИА REGNUM, «РИА Рейтинг» составил список регионов, где приветствуется здоровый образ жизни. В аутсайдерах дальневосточные регионы: Колыма, Камчатка и ЕАО.